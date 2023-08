Ninove wil de straatlichten weer aan maar dat lukt voorlopig niet

Deelgemeenten van Ninove worden soms aangestuurd vanuit een buurgemeente die de straatverlichting ’s nachts wel wil doven. Daarom moet Fluvius handmatig de 257 cabines in Ninove aanpassen. “Dat is een heel werk”, zegt Bart Wouters. “We gaan ervan uit we hier in de loop van oktober klaar kunnen mee kunnen zijn.” Tot zolang gaat de straatverlichting in Ninove nog uit tussen 23 uur en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagavond.