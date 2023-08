Nog veel onduidelijkheid bij inwoners Diepenbeek rond nieuw circulatieplan

De verlaging van de maximumsnelheid in het centrum naar 30 km per uur vinden de meeste inwoners wel een goede zaak. "Voor de scholen in het centrum en het marktplein is de zone 30 een goede zaak", zegt een voorbijganger. "Het verhoogt de veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen. Vroeger mocht er 50 km per uur gereden worden in het centrum van de gemeente, maar door de vele bochten en smalle straten kon je ook toen vaak niet anders dan trager rijden. De nieuwe maatregelen zijn hier in het centrum dus zeker geen slechte zaak.