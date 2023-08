Daar is Project One van Ineos weer: wat doet een ethaankraker precies, en hoe vervuilend is die?

Een ethaankraker is een installatie waarmee ethyleen gemaakt wordt door de moleculen van ethaangas op hoge temperaturen op te delen ("kraken").

Ethaangas is een bijproduct van de winning van schaliegas (maar daarover later meer). Ethyleen is dan weer een bouwsteen voor kunststoffen die in heel wat producten zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om auto-onderdelen, waterleidingen, wieken van windmolens, kleding en voedingsverpakkingen. Maar het wordt ook gebruikt voor smeermiddelen en ontsmettende handgels.

Toch zal een groot deel van dat ethyleen dat in Project One wordt geproduceerd, uiteindelijk in plastiek belanden. Sommige van die plastics zijn in principe vermijdbaar, bijvoorbeeld in voedingsverpakkingen, of kunnen gemaakt worden door plastics te recycleren. Maar voor bijvoorbeeld de medische sector (injectiespuiten, steriele verpakkingen, infuuszakken...) zijn de kwaliteitsvereisten erg hoog. Daarvoor kunnen alleen nieuwe kunststoffen gebruikt worden.