Resultaat na 2 jaar obesitaskliniek voor huisdieren UGent: 75 katten en honden verliezen samen 400 kilo

Dominique Vanderdonckt is baasje van hondje Sofie. Zij zit al een jaar in het plan en stelt het goed: "Ze is al zeven kilogram afgevallen", reageert hij. "Ze is veel energieker dan vroeger. Ze moet niet per se minder eten, maar wel anders. Het is niet evident om zelf de juiste voeding te vinden, want er is zoveel aanbod."

Er heerst nog een groot taboe rond zwaarlijvige huisdieren: "We kregen veel commentaar. Mensen vroegen wat we aan Sofie gaven en of we haar genoeg lieten bewegen. Ik kreeg er slapeloze nachten van. Ik heb dan online wat opzoekwerk gedaan en zo ben ik bij de obesitaskliniek terecht gekomen. Sofie wordt hier echt heel goed begeleid. Ik kan het iedereen aanraden."