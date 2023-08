Oekraïne viert onafhankelijkheidsdag in abdij Grimbergen: "Om paters te bedanken voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen"

De viering is alleen op uitnodiging. "Er worden ongeveer duizend mensen verwacht, onder meer ambassadeurs, diplomaten en politici. De dag begint met een viering in de basiliek van Grimbergen. Daarna is er een officiële plechtigheid met toespraken, en in de namiddag wordt er verder gefeest in de abdijtuin met muziek. Het zal druk worden in het centrum, we hebben gevraagd dat genodigden zoveel mogelijk carpoolen om de parkeeroverlast te beperken", aldus Laeremans.