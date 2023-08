Omheining van militair domein in Brustem wordt hersteld na vernieling illegale rave

Na de rave heeft defensie het gebied zo goed mogelijk opgeruimd. De beschadigde omheining werd op veel plaatsen weggehaald, maar nog niet vervangen. Dat komt omdat het budget al opgebruikt was voor het onderhoud van de omheiningen rond de actieve militaire sites. De site in Brustem is een voormalige militaire vliegbasis, een militair domein dat nauwelijks nog in gebruik is. Nu heeft defensie toch wat extra budget kunnen vrijmaken om de omheining in Brustem te herstellen.