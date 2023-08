Opbouw Maanrock Mechelen volop aan de gang

De voorbereidingen voor het vierdaags festival Maanrock in Mechelen, dat donderdag van start gaat, zijn volop bezig. "Er zijn heel veel vrijwilligers die paraat staan bij de opbouw en dat zal tijdens het festival niet anders zijn. We merken dat heel veel artiesten en Mechelaars er zin in hebben. Wat mij betreft, mag het het nu al donderdag zijn", vertelt Kristof Calvo van Mechelen Feest. "Doordat we twee jaar moesten overslaan door corona, werd het vorig jaar een bijzondere editie. Het was bovendien onze 25ste verjaardag. Maar elke Maanrockeditie is eigenlijk altijd bijzonder."