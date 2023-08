Jongen (15) verdronken in Donkvijver in Oudenaarde

In de Donkvijver in Oudenaarde is een jongen van 15 overleden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De jongen was er aan het zwemmen en zou in het water in problemen geraakt zijn. Vriendjes hebben nog geprobeerd hem uit het water te redden, maar zijn daar niet in geslaagd. "De hulpdiensten waren binnen enkele minuten ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat", aldus burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD).