Drugs, verloedering en criminaliteit aan station Brussel-Zuid: na verschillende alarmkreten denkt politiek nu aan oprichting taskforce

Volgens onze informatie heeft dat overleg voorlopig nog niets concreets opgeleverd, maar wordt er gedacht aan de oprichting van een taskforce. Die zou zich dan moeten buigen over de verschillende maatschappelijke problemen die in dit dossier samenkomen. Daarnaast is er ook sprake van twee coördinatoren om alles in goede banen te leiden. Al klinkt er op dat idee ook meteen kritiek of dat eigenlijk niet al de taak is van minister-president Rudi Vervoort (PS). Want hij heeft al langer een coördinerende rol voor de veiligheid in Brussel, hij is diegene die de verschillende politiezones en veiligheidsproblemen overstijgt. Maar zijn kabinet reageerde gisteren bij Bruzz dat de grenzen bereikt zijn. "Dit probleem overstijgt Brussel, en wij kunnen dit allang niet meer alleen aan".