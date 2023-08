Actiecomité met oud-minister Leo Peeters overhandigt petitie tegen heraanleg van Vogeltjeswijk in Kapelle-op-den-Bos

Het overgrote deel van de bewoners van de Vogeltjeswijk in Kapelle-op-den-Bos is tegen de vernieuwingen die het gemeentebestuur wil invoeren. Dat blijkt uit een petitie die een lokaal actiecomité heeft gelanceerd. "In onze wijk zijn er 86 adressen waarvan we er 77 hebben kunnen aanspreken. De andere adressen waren niet bewoond of de bewoners waren niet aanwezig. De bewoners van 71 huizen (goed voor 82,5% van alle huizen in de wijk) hebben de petitie ondertekend. Daarmee geven ze duidelijk aan dat ze niet akkoord gaan met het huidige voorontwerp", klinkt het.