Politie overmeestert man die zich opgesloten had in appartement in Brugge

Iets over zes uur dinsdagavond kwam de politie toe aan het appartement in de Gistelse Steenweg, vlak aan de Smedenpoort. De bewoner had zich opgesloten en weigerde naar buiten te komen. Na enkele uren kon de politie hem zonder problemen overmeesteren in de woning.

Het parket benadrukt dat de man geen misdrijf heeft gepleegd. “De man wou niet terug naar de instelling”, zegt procureur Fien Maddens. "Hij verschanste zich in zijn eigen woning. De politie nam geen risico’s gezien zijn profiel."