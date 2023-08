Premies voor verzekeringen tegen diefstal van e-fietsen tot 50 procent hoger in Brussel en Antwerpen

Een zicht krijgen op het aantal fietsdiefstallen in België (en de evolutie daarin) is een moeilijke oefening. Er zouden er zowat 30.000 per jaar zijn maar schattingen lopen op tot 100.000 per jaar. Niemand weet het eigenlijk, ook de politie niet. Verkeersinstituut Vias maakte in 2022 in een rapport gewag van een daling of stagnatie tijdens het afgelopen decennium maar verwijst ook naar het zogenoemde dark number: veel diefstallen worden niet aangegeven en verschijnen dus niet in de cijfers.

Wel toont kwalitatief onderzoek van hetzelfde instituut aan dat er in de afgelopen jaren steeds minder goedkopere, klassieke fietsen gestolen worden. Vooral dievenbendes richten zich selectiever op de duurdere modellen en die trend is vooral merkbaar in Antwerpen en Brussel.