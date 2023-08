Van "privékok" van Poetin tot vervelende luis in zijn pels: wie is Wagnertopman Prigozjin?

Los van een audioboodschap en enkele foto's in Moskou, verdwijnt Progzjin grotendeels van de radar. Tot eerder deze week. Dan is er een eerste echt volwaardige videoboodschap sinds de opstand. Daarop is de topman te zien, naar eigen zeggen ergens in Afrika.



In de video die gretig gedeeld wordt via Telegram vertelt Prigozjin dat zijn Wagnergroep bezig is met "verkennings- en opsporingsoperaties om Rusland nog groter te maken op alle continenten, en Afrika vrijer te maken". "We brengen gerechtigheid voor het Afrikaanse volk en veranderen het leven van Al Qaeda, IS en andere criminelen in een nachtmerrie", zegt hij nog.