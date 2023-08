Publieksmoment "open" Gaverbeek in Harelbeke

Het verplichte archeologische onderzoek is intussen opgestart. Er werden proefsleuven gegraven om archeologische sporen te vinden. Schepen Naert: "Het zou kunnen dat er archeologische vondsten gebeuren want er is daar ooit een historische site geweest in de omgeving." Als het onderzoek in de proefsleuven iets oplevert, zal worden beslist of er uitgebreider moet worden gegraven.

Inwoners die interesse hebben, kunnen tijdens het publieksmoment zelf zien hoe de werken verlopen en meer te weten komen over het archeologisch onderzoek. Tussen 12.30 en 16.30 uur is iedereen welkom ter hoogte van de KSA-lokalen in de Populierendreef.