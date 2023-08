Reuzen Royal de Luxe en hun verhaal bekendgemaakt: reuzenhond Bull Machin krijgt dit weekend gezelschap in Antwerpen van Mexicaanse naakthond Xolo

Na acht jaar komen de reuzen terug naar Antwerpen. Sinds 1998 wil stad Antwerpen zo haar reuzentraditie, met Lange Wapper en Sus Antigoon, extra in de verf zetten. In dat eerste jaar paradeerden de Grote en de Kleine Reus door de straten, in 2006 kwamen de Olifant en de Kleine Reuzin naar de stad. In 2010 verscheen een gigantische Duiker uit het Kattendijkdok en in 2015 ontmoetten Oma Reus en de Kleine Reus. "Het is ook nu weer liefde op het eerste gezicht met de reuzen van Royal de Luxe", zegt schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA).