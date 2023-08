Gratis water voor wandelaars in Rotselaar, dankzij watertap langs Wijngaardbergwandeling

In samenwerking met De Watergroep heeft Rotselaar een buitentap met drinkbaar kraantjeswater gezet langs de route van de Wijngaardbergwandeling in deelgemeente Wezemaal. "Het wijndorp van het Hageland is Wezemaal. Volgens de statistieken is de Wijngaardbergwandeling de meest gewaardeerde wandeltocht bij Toerisme Vlaams-Brabant", vertelt schepen van Rotselaar Patrick Vervoort (ROX). "Bovendien kruisen hier ook veel fietsroutes. Een ideale plek dus om een watertap te zetten."