Russische media: topgeneraal Soerovikin ontslagen, twee maanden na mislukte opstand van Wagner-huurlingenleger

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin is ontslagen. Dat schrijven verschillende Russische media op basis van bronnen. Het nieuws wordt niet officieel bevestigd. Soerovikin was bevelhebber van de Russische luchtmacht en was een tijd lang verantwoordelijk voor de invasie in Oekraïne. Maar de generaal was niet meer in het openbaar gezien sinds de opstand van Jevgeni Prigozjin en zijn Wagner-huurlingenleger eind juni.