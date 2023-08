Stad Brussel test systeem van beveiligde fietsenrekken om fietsdiefstallen tegen te gaan

Het doel is om een veilige oplossing voor kort parkeren te bieden voor fietsers die hun fiets extra willen beveiligen, met behulp van eenvoudige toestellen die worden geactiveerd met een kaart of smartphone en die op het frame van de fiets worden vergrendeld met een hoger beveiligingsniveau dan een eenvoudig afzonderlijk hangslot.

Beide systemen zullen elk hun oplossing op proef beschikbaar stellen op 50 locaties in Brussel. Goed voor 100 locaties in totaal, voor een capaciteit van ongeveer 500 beveiligde fietsen. De locaties zullen worden bepaald met de hulp van het Brussels gewestelijk parkeeragentschap Parking.brussels. Hun platform Cycloparking wordt gebruikt om de vraag naar beveiligd parkeren te meten en de wijken te lokaliseren waar de behoefte het grootst is.

De proefperiode start in het voorjaar van 2024 en duurt 2 jaar. Daarna volgt een evaluatie van de systemen om te bepalen of ze worden uitgebreid naar het hele Brusselse Gewest.