Tele-Onthaal Limburg start nieuwe cursus om extra vrijwilligers op te leiden

Elk jaar beantwoorden 80 vrijwilligers van Tele-Onthaal Limburg 12.500 oproepen. Dat is tien procent van alle oproepen in Vlaanderen. "Al decennialang gaan wij in gesprek met mensen die graag vrijwilliger willen worden", vertelt Snykers. "We bekijken of ze de juiste vaardigheden beschikken of er aanleg voor hebben. Met onze opleiding scherpen we de vaardigheden aan, zodat ze zeker klaar zijn om met een goed gevoel de oproepen te beantwoorden."