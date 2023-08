Tientallen hectares hennep voor het eerst geoogst in de Kempen: "Goed voor klimaat en isolatie van je huis"

De hennepplanten op de akkers van Pascal Vanhoof in Gierle staken de afgelopen weken letterlijk boven het maaiveld uit. "Het valt op, ja. Hennep groeit zeer hoog en het gewas is familie van cannabis. Regelmatig passeren er fietsers die ik ervan moet overtuigen dat het geen drugs was", lacht Vanhoof. "Er hangen naast onze velden zelfs officiële bordjes vanuit Vlaanderen om dat te verduidelijken."

Gisteren is bij Vanhoof de eerste hennepoogst van 13 hectare in Gierle afgereden. Dat gebeurde ook bij ander landbouwers in Mol, Balen, Zondereigen, Arendonk en net over de Nederlandse grens. Goed voor zo'n 50 hectare hennep.