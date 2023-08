Gratis muziek in hartje Mechelen, opnieuw festivals op het strand en klassieke muziek in Antwerpen: festivaltips voor dit weekend

In Antwerpen is het al klassieke muziek wat de klok slaat dit weekend, tijdens de derde editie van "Klassiek aan de Schelde". Eerder deze zomer stond dezelfde formule met het centrale thema "Maestro's aan de Donau" al in Brasschaat onder de noemer "Klassiek in het park". Komend weekend zijn dezelfde concerten ook nog te zien in Maasmechelen, tijdens "Klassiek in de mijn".

Master of ceremony is dirigent Dirk Brossé. Samen met artistiek directeur Aäron Wajnberg duikt hij in het rijke muzikale verleden van Wenen. De hoofdstad van Oostenrijk is de bakermat van de klassieke muziek. Verschillende componisten hebben er een tijdlang gewoond en hun belangrijkste werken geschreven. Komen zeker aan bod tijdens "Klassiek aan de Schelde": klinkende namen als Beethoven, Mozart, Strauss, Haydn, Brahms en Lehár.