Twee personen opgelicht aan geldautomaten in Kortrijk

In Kortrijk heeft een jongeman afgelopen week twee personen opgelicht aan geldautomaten. De jongeman deed alsof zijn bankkaart niet werkte of hij beweerde die thuis vergeten te zijn. Hij vroeg of iemand voor hem geld kon afhalen en beloofde om meteen het geld terug te storten via een bankapp of via Payconiq. Het ging om bedragen van 300 en 350 euro. Wanneer de jongeman het cashgeld ontvangen had, deed hij alsof hij de betaling uitvoerde, legt Thomas Detavernier uit van politiezone VLAS. "De oplichter heeft het geld niet teruggestort en toonde om de slachtoffers gerust te stellen een betalingsbevestiging op zijn smartphone. Het ging wellicht om vervalste screenshots."

De politie roept op om extra uit te kijken: "Blijf geconcentreerd als je geld afhaalt. Laat je niet afleiden door iemand die je aandacht probeert te trekken." De politie is nog op zoek naar de jongeman en vraagt om hen meteen op te bellen als iemand zich vreemd gedraagt.