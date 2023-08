Vliegtuig met technische problemen kan toch veilig landen in Brasschaat

In Brasschaat kregen de hulpdiensten rond 16 uur een melding voor een vliegtuig in nood. Tijdens een vlucht merkte de piloot dat er iets mis was met het landingsgestel van het vliegtuig en hij sloeg alarm. Het kleine vliegtuig had twee mensen aan boord. Ze waren onderweg naar de militaire luchthaven van Brasschaat voor een onderhoudsbeurt bij een bedrijf dat op het vliegveld is gevestigd.