Opnieuw droneaanvallen op Russische hoofdstad Moskou en Oekraïense havenstad Odessa

Voor de zesde dag op rij is het onrustig in de Russische hoofdstad Moskou. De stad vormt al een tijdlang het doelwit van droneaanvallen, wellicht uitgevoerd door Oekraïne. In het centrum van de stad heeft een drone een gebouw in aanbouw geraakt. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Twee andere drones zijn onderschept. Volgens de burgemeester vielen er geen slachtoffers. Op de luchthavens rond de hoofdstad is het vliegverkeer opnieuw tijdelijk stilgelegd.