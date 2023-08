Wagnerleider Prigozjin zou zijn omgekomen bij vliegtuigcrash, melden Russische media

In de buurt van Moskou is een privévliegtuig neergestort. Alle 10 inzittenden zijn omgekomen, zo meldt het Russische agentschap voor Noodsituaties. Het gaat om zeven passagiers en drie bemanningsleden. Volgens het agentschap stond Jevgeni Prigozjin op de passagierslijst, maar of hij daadwerkelijk aan boord was, is nog niet duidelijk.