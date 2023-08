Zomerkamp in Leuven leert kinderen blind typen: "Eigen keuze om hieraan mee te doen, komt goed van pas op school"

Om het blind typen aan te leren wil Typ10 af van het oude stramien dat focust op herhaling. "In plaats van de kinderen honderd keer dezelfde letter te laten herhalen, bieden we geheugensteuntjes aan", legt lesgever Ruth Houben uit. "Zo kunnen de kinderen aan de hand van afbeeldingen en versjes de letters op een speelse manier onthouden. Na tien lessen beschikken ze over al de vaardigheden van het blind typen. Daarna is het aan de kinderen om die vaardigheden verder in te oefenen."