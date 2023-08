Meer baby's geboren in 2021, al is het vooral een inhaalbeweging

Volgens Statbel zagen 117.914 baby's het levenslicht in 2021, dat is 3,7 procent meer dan in 2020 (toen waren het er 113.739). Zowel in Vlaanderen (+ 4,7 procent) als in Wallonië (+ 3,9 procent) werden meer baby's geboren, alleen in Brussel waren het er minder (-1 procent).

Een stijging dus, maar niet zomaar een stijging. In januari 2021 werden maar liefst 10,5 procent minder baby's geboren in vergelijking met januari 2020. In maart 2021 was er een opmerkelijke stijging met 3,1 procent in vergelijking met maart 2020. Voor wie de kalender erbij neemt: januari 2021 komt ongeveer negen maanden na de start van de allereerste lockdown in maart 2020. Maart 2021 komt ongeveer negen maanden na de eerste versoepelingen.

En ook in de maanden na maart 2021 zijn opvallend meer baby's geboren. Vooral in de zomer en het najaar van 2021 steeg het aantal geboortes sterk.