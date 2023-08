ABVV Limburg voert actie in Genk tegen verplichte gemeenschapsdienst: "Werken moet lonen"

Sinds 1 januari 2023 kunnen steden en gemeenten intekenen op het systeem van de verplichte gemeenschapsdienst. Wie twee jaar werkloos is, kan worden verplicht om een half jaar lang, twee dagen per week, bepaalde taken voor de gemeenschap uit te voeren. Dat kan gaan over klussen bij de groendienst, of helpen in de kinderopvang. De Vlaamse regering voorziet daarvoor een vergoeding van 1,30 euro per uur. Op die manier wil Vlaanderen langdurig werklozen opnieuw integreren en activeren op de arbeidsmarkt.