Azerbeidzjaanse president weigert Lahbib te ontmoeten na uitspraken over Nagorno-Karabach

De verklaring waarnaar verwezen wordt, legde Lahbib gisteren af in Armenië. De minister drukte er tijdens haar bezoek bezorgdheid uit over de humanitaire toestand in Nagorno-Karabach.

Die enclave zorgt al decennialang voor spanningen tussen Armenië en Azerbeidjan. Nagorno-Karabach ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens. Armenië en humanitaire organisaties luiden de alarmbel over de situatie in Nagorno-Karabach sinds Azerbeidzjan de toegangsweg vanuit Armenië heeft geblokkeerd. De 150.000 inwoners kampen met voedsel- en medicijnentekorten.