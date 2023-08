Belgische onderzoekers ontdekken hoe ons eigen afweersysteem ernstige longschade veroorzaakt bij COVID

“Wij waren bij de eersten ter wereld die de productie van complement bij COVID-patiënten begonnen te blokkeren. We hadden namelijk een vermoeden dat dit systeem een rol speelt”, gaat Lambrecht verder.

Het vermoeden van de Belgische onderzoekers was gebaseerd op eerder onderzoek op muizen, naar SARS COV-1, beter bekend als het SARS-virus. “Dat onderzoek had aangetoond dat het complement heel belangrijk was. Toen SARS COV-2 kwam (beter bekend als corona, red.) hebben we besloten om de rol van het complement te gaan onderzoeken bij deze nieuwe ziekte.”

“Nu hebben we alle data van drie verschillende studies in België samen gelegd en daaruit blijkt dat ons vermoeden terecht was en dat complement wel degelijk een belangrijke oorzaak is van longschade bij COVID-patiënten”, vertelt Lambrecht over het belang van de studie.