Natuurbranden op Tenerife "gestabiliseerd", meer dan 15.000 hectare natuur in rook opgegaan

Het vuur op Tenerife heeft op negen dagen tijd zowat 15.000 hectare natuur in as gelegd, dat is zo'n zeven procent van de totale oppervlakte van het eiland. Clavijo heeft het over een van de zwaarste branden van de afgelopen veertig jaar, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Intussen is ook duidelijk geworden dat de brand werd aangestoken.



In 2022 werd al 300.000 hectare aan vegetatie vernield bij 500 branden in Spanje, een triest record in Europa. Volgens experts zijn de extreme weersverschijnselen de laatste jaren toegenomen als gevolg van de opwarming van de aarde. Daardoor zijn er vaker langere en meer intense hittegolven en periodes van droogten. Spanje kampt al met de vierde hittegolf deze zomer.