Brandweerzone Vlaams-Brabant West zoekt nieuwe dispatchers om noodoproepen te beantwoorden

De dispatching van de brandweerpost Asse krijgt via de noodcentrale 112 oproepen binnen en stuurt de nodige middelen uit. Ze staat niet enkel in voor de zone Vlaams-Brabant West, maar ook voor de zone Oost Vlaams-Brabant. In totaal worden er vanuit Asse 17 brandweerposten aangestuurd die samen instaan voor de bescherming van 65 gemeenten. Voor de dispatching zijn ze nu op zoek naar vers bloed.

"Er zijn de laatste tijd enkele mensen op pensioen gegaan, of mensen doorgeschoven naar een andere functie", zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "We leggen daarom een werfreserve aan, en er kunnen ook vijf dispatchers meteen in dienst worden genomen."