CHECK - "Offline gehaalde" nieuwsartikels over corruptie in Oekraïne bestaan niet: ze zijn verzonnen door ChatGPT

Een lijst met nieuwsartikels over "corruptie en neonazisme in Oekraïne" gaat rond op sociale media. Volgens de verspreiders verwijderden Vlaamse media zoals VRT NWS, Knack of De Standaard opzettelijk tientallen "negatieve" artikels over Oekraïne na de Russische inval in februari 2022. In werkelijkheid hebben de artikels uit de lijst nooit bestaan: het zijn typische "hallucinaties" van ChatGPT. Echte artikels over corruptie in Oekraïne zijn trouwens nog volop terug te vinden in de Vlaamse pers.