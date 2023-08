China schort import van zeeproducten uit Japan op na lozing koelwater Fukushima

Japan wil in totaal 1,3 miljoen kubieke meter afvalwater lozen dat is opgeslagen in de kerncentrale van Fukushima. Het gaat om regenwater, grondwater en water dat nodig is om de kernen van de reactoren te koelen die zijn ingestort na de tsunami van maart 2011.

Het proces is volgens Japan noodzakelijk omdat de tanks van de kerncentrale bijna hun maximumcapaciteit bereiken. Het zal duren tot de jaren 2050.