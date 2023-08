Wegen en Verkeer gaat "conflictvrij" kruispunt aan Tiensepoort in Leuven aanpassen, blijft te onveilig voor voetgangers en fietsers

Wegen en Verkeer belooft nu om de verkeerslichten opnieuw af te stellen om de problemen op te lossen: "In de zomer is het niet zo druk in Leuven. Er zijn minder fietsende studenten en minder autoverkeer. Dus leek het ons een goed idee om voor de definitieve afstelling van de lichten te wachten tot de start van het nieuwe school- en academiejaar. Maar omdat er nu al problemen zijn, gaan we daar niet op wachten. Toch willen we benadrukken dat het kruispunt door de aanpassingen nu al veel veiliger is dan enkele maanden geleden. Maar het blijft complex, het verkeer op zo’n druk kruispunt vlot en veilig laten verlopen. Eigenlijk is de Tiensepoort in Leuven oververzadigd. Geef ons nog wat respijt, we werken eraan”, aldus Anton Decoster.