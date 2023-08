De E17 is 50 jaar oud: expo werpt een unieke blik op de bouw van de snelweg

De E17 was zeker niet de eerste Belgische snelweg, maar werd wel in een recordtempo aangelegd. De E40 van Brussel naar Oostende was de eerste snelweg in ons land. De eerste vakken werden al gebouwd op het einde van de jaren dertig bij Beernem (in West-Vlaanderen). Dat gebeurde simultaan met de bouw van de Autobahnen in Nazi-Duitsland, in Italië (tussen Milaan en Zwitserland) maar ook in Nederland. De Tweede Wereldoorlog legde de bouw stil.

Vanaf de jaren 50 stelden overheidsagentschappen door de steile opmars van de auto net zoals in de buurlanden plannen op voor nieuwe autosnelwegen doorheen héél België. De E40 Brussel-Oostende, de E313 Luik-Antwerpen (om Luiks staal naar de Antwerpse haven te kunnen brengen) en de E42 Luik-Bergen kregen voorrang.

IN BEELD - De bouw van de E17 eind jaren zestig bij Kortrijk