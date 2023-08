Vanaf vandaag strengere Europese regels voor grote internetbedrijven: dit ga je daarvan merken

Ongetwijfeld gaan we online nog veel mogen zeggen, maar de bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Want hoe bepaal je wat desinformatie is, of haatspraak, of net een ongemakkelijke mening. Daarom voorziet de wet geen verbod op desinformatie, maar moeten de bedrijven wel uitleggen wat ze er tegen doen. En dat wordt allemaal opgevolgd door een team op Europees niveau en in de lidstaten, de zogenoemde trusted flaggers. Maar wie dat team juist vormt, is nog koffiedik kijken. Ook roept wel wat vragen op.