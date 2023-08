Republikeinse presidentskandidaten debatteren voor het eerst en spreken steun uit voor grote afwezige Donald Trump

Naast het opvallende optreden van Vivek Ramaswamy zag Björn Soenens ook goeie prestaties van Ron DeSantis en Nikki Haley. "DeSantis kwam goed over, maar hij leek wel wat op een prefabrobot die alles aan het opzeggen was uit zijn hoofd."



"Nikki Haley was ook sterk. Zij zou heel wat centrumkiezers kunnen aantrekken. Ze valt Trump niet af en probeert de kerk in het midden te houden. Tegen Biden zou ze een goeie kans maken, maar de vraag is maar of ze een kans maakt op de nominatie in de geradicaliseerde Republikeinse partij."