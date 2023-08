4 vacatures bij Agentschap voor Natuur en Bos voor jagers die kunnen informeren, sensibiliseren en afschieten

"In Genk ging het om een leertraject. We wilden weten hoe we met everzwijnen kunnen omgaan in een bewoond gebied en hoe we de dieren daar kunnen beheren", zegt Frank Van Swalm van het Agentschap voor Natuur en Bos. "We zien in Genk dat de aanpak werkt. De everzwijnen blijven er effectief weg. Nu willen we het project dus verder uitrollen naar de rest van Limburg en Vlaanderen."