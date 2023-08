Flitspaal van politie Schoten wordt dan toch niet geveild: "Gaat om een interne fout"

Ook de burgemeester van Schoten, Maarten De Veuster (N-VA), heeft het over een interne fout. "Het is een interne, administratieve vergissing. Blijkbaar dacht men dat alles wat in het magazijn lag, geveild kon worden. Dat was dus niet de bedoeling." Hammertime zal wel nog een viertal dienstvoertuigen en een vijftiental in beslag genomen voertuigen van de politie en een bulldozer, een stembus loketten, aanhangwagens, speeltuigen en 260 achtergelaten of gestolen fietsen van de gemeente veilen.