Gemeente Denderleeuw en vzw SAAMO zetten samenwerking definitief stop

Volgens de gemeente betekent het einde van de samenwerking niet het einde van het opbouwwerk in Denderleeuw. "Het aanbod van De Palaver, zoals het ontmoetingscafé, de ontmoetingsmomenten van Samenspel, Ruilwinkel De Wissel en het kantoor Rap op Stap worden verder gezet door medewerkers van het lokaal bestuur en vrijwilligers" zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). "We hebben de nodige knowhow in huis om een dergelijk aanbod verder te zetten en uit te bouwen. We blijven inzetten op het stimuleren van een nieuwe wijkdynamiek in Hemelrijk en Leeuwbrug, op verbinding tussen inwoners en participatie aan de maatschappij. En niet onbelangrijk, we zetten in op duurzame tewerkstelling."