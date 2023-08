Genkse "Speel’bus" viert 10-jarig bestaan met 2.000ste deelnemer

Vandaag is het 2.000ste kind verwelkomd door de Genkse "Speel’bus". “We hebben het hier over de kinderen, maar ouders zijn even belangrijk”, vertelt schepen Anniek Nagels (CD&V). “We vinden het belangrijk dat ouders samen met hun kinderen spelen. Tegelijk bereiken we nu ouders waar we anders geen contact mee hebben.”

Iedere wijk in Genk wordt aangedaan door de "Speel'bus", waardoor zowel de kansrijke als kansarme kunnen bereikt worden. Daardoor kunnen kinderen, ouders en de begeleiders van Campus O3 vlot contact met elkaar hebben.