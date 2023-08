Druivenstreek is dit jaar focusregio van De Gordel: "Aanbod wordt uitgebreid met gravel- en trailparcours"  

"Elk jaar willen we iets nieuws aanbieden", zegt organisator Annelore Cleuren. "Zo willen we aan iedereen de kans geven om te genieten van de natuur in de Vlaamse Rand en ook dit jaar proberen we in te spelen op de huidige trends. Via een gravelrit van 52 of 72 kilometer kunnen fietsers over onverharde wegen kennismaken met de Druivenstreek. Daarnaast zal er in dezelfde regio voor wandelaars ook een trailparcours zijn van 23 kilometer. Deelname is voor beide evenementen gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk."