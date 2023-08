Halle organiseert kampioenschap voor dweilorkesten: "Dynamische straatorkesten blazen stof van traditionele fanfare"

Tien dweilorkesten uit België, Frankrijk en Nederland zijn ingeschreven voor het twaalfde internationaal dweilfestival in Halle. Het kampioenschap ontstond in 2012, vertelt organisator Eddy Leunens: “Halle is een grote carnavalsstad en zo kwamen we in contact met het fenomeen van dweilbandjes in Nederland. Op ons eerste kampioenschap hadden we dan ook enkel deelnemers uit Nederland en welgeteld één dweilorkest uit Halle. Intussen is het fenomeen zo populair geworden, dat er in het Pajottenland al verschillende nieuwe dweilbands zijn ontstaan. Denk aan de Hopmaten uit Halle, de G-Bloezers uit Gooik en de Decibells uit Lembeek. Ze geven optredens in heel het land.”