"Historische" uitbreiding: BRICS verwelkomt zes nieuwe landen

De driedaagse top in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is al de vijftiende en stond helemaal in het teken van een mogelijke uitbreiding. Gisteren werd bekendgemaakt dat er consensus was over een mechanisme dat zal bepalen welke landen al dan niet worden toegelaten.

Over de criteria is geen informatie vrijgegeven. De onderhandelingen werden achter gesloten deuren gevoerd tijdens een plenaire vergadering en verschillende bilaterale bijeenkomsten. Waarom net deze zes landen geselecteerd werden uit een aanbod van ruim veertig kandidaten blijft dus onduidelijk.