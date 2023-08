In Zemst gaan Open VLD en iedereen zemst samen naar de gemeenteraadsverkiezingen

"In iedereen zemst. zitten zowel mensen van Open VLD, CD&V als onafhankelijken", gaat Coopman verder. "We zijn ook al enige tijd bezig met het voorbereiden van onze partijpunten. We hebben tien werkgroepen opgericht en we organiseren droom- en denkdagen voor iedereen die met ons mee wil denken. We bevragen natuurorganisaties, landbouwers, ondernemers, enzovoort. Op basis van die bevraging gaan we ons partijprogramma opstellen."