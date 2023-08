Infototem over nieuwe Pater Sangersbrug onthuld in Maaseik

Aan de huidige Pater Sangersbrug in Maaseik is een infototem onthuld over de toekomstige nieuwe brug. De bouw van de brug die Maaseik met het Nederlandse Echt-Susteren verbindt, wordt volop voorbereid. De totem moet zorgen dat iedereen in de buurt al kennis kan maken met de nieuwe brug. "Met dit voorproefje willen we de burger zo veel mogelijk betrekken bij het project", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).