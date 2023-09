Hoe zal "Amai zeg wauw!" met Otto-Jan Ham ingevuld worden? "Een talkshow maar dan cooler"

Ham geeft toe dat hij met de ervaring van "De ideale wereld" op zak en doorheen de jaren veranderd is als mens. "Wat niet verandert, is mijn instelling om niet alles te serieus te nemen. Zo benader ik alles in het leven. Dat zal ook voelbaar zijn in dit programma, zonder de ironische toon die typisch was voor "De ideale wereld". Ik wil bewust ruimte laten voor spontaniteit. Of een programma op VRT 1 te zien is of op VRT CANVAS, maakt naar mijn gevoel weinig verschil. De spanning die ik na de lange testperiode voel in aanloop naar de eerste uitzending is exact hetzelfde als bij de start van "Viva la feta", het reisprogramma met Jani Kazaltzis voor Play4."