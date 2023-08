Jambon zal "er alles aan doen om INEOS-dossier tot een goed einde te brengen", oppositie eist meer transparantie

De engagementen die de regering aangaat ten opzichte van INEOS zijn bovendien gehuld in mysterie, klaagt de oppositie aan. Jos D'Haese (PVDA) zwaaide met het bundeltje informatie over de waarborgen dat de parlementairen kregen. Daarvan was een groot deel met zwarte balken onleesbaar gemaakt was: "Dit is achterkamerpolitiek op Vlaamse wijze." "Alles wat ik mag delen van informatie heb ik gedeeld", garandeerde Brouns, die gebonden is aan geheimhoudingsverklaringen.