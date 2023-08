Klimaatactivisten mogen dan toch geen zaal van Gents museum SMAK gebruiken: niet afgesproken om ring te bezetten

"We wilden de organisatie Extinction Rebellion een platform geven om met een bredere groep in contact te treden, maar het vertrouwen is geschonden", vertelt Philippe Van Cauteren, directeur van het SMAK. Het museum en de actiegroep hadden eerder aangekondigd dat er in het museum drie weken lang workshops en lezingen zouden gegeven worden over burgerlijke ongehoorzaamheid en hoe je als burger op een vreedzame manier kan actievoeren.

Nu heeft het museum de samenwerking stopgezet. De actievoerders hebben laten weten dat ze ook de R40, de Gentse stadsring, zullen bezetten. De actie zou in samenspraak zijn met het SMAK, maar daar was het museum niet van op de hoogte. "Vertrouwen is een kernwaarde, maar daar werd ernstig aan geknaagd. Als je plots in de krant andere dingen leest dan er was afgesproken, dan is dat jammer. Ik dacht dat we iets moois samen aan het creëren waren. Ik word er droevig van."